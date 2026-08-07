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07 августа, 21:13

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LRT: литовец попытался проникнуть в Россию, протаранив шлагбаумы на КПП

Литовец попытался проникнуть в Россию, протаранив шлагбаумы на КПП

Фото: ТАСС/Николай Тришин

40-летний литовец попытался незаконно пересечь границу России через закрытый погранпункт "Нида", протаранив шлагбаумы на машине. Об этом сообщает LRT.

Уточняется, что инцидент произошел 22 июля. Мужчина на автомобиле сдвинул защитное ограждение, пробил шлагбаумы на КПП и объехал бетонные заграждения. Затем он вышел из машины и пешком перешел границу.

Однако, встретив препятствие на стороне России, он вернулся назад и скрылся. Через некоторое время нарушитель был задержан. Литовца поместили в изолятор временного содержания, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Началось досудебное расследование. Мужчине грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Представитель службы охраны государственной границы Литвы Лина Лауринайтите подтвердила факт инцидента, добавило агентство BNS. Она пояснила, что погранслужбы не сообщали об этом случае, поскольку в стране происходили более важные для общества события.

Ранее гражданин Швеции в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль у курьера в Финляндии и попытался пересечь на нем закрытую границу с Россией. Пограничники задержали его, когда он перелезал через ворота КПП "Салла" (МАПП "Салла"). На допросе он объяснил, что хотел попасть в Россию.

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