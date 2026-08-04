Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Жители подмосковной деревни Пашуково страдают от антисанитарии, которая развернулась на местной ферме, сообщили СМИ. Ее владелец морит голодом животных, не убирает продукты их жизнедеятельности и тела погибших, заявляют соседи. Что делать в таких ситуациях, разбиралась Москва 24.
Кошмар для жителей
Заброшенная ферма в деревне Пашуково Московской области превратилась в кошмар для окрестных жителей из-за царящей там антисанитарии. На территории живут истощенные и больные животные, в частности козы и овцы, хозяин которых, по словам местных, не проявляет к ним никакой заботы, сообщил телеканал Москва 24.
Как рассказала одна из жительниц Елена Илюхина, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят. Поэтому лечить и приносить еду приходится неравнодушным соседям.
Более того, тела погибших животных якобы долгое время не убирают, что опасно распространением инфекций и загрязнениями воды с почвой. Первое время местные жители пытались решить проблему самостоятельно, но обращение в надзорные органы не принесло результатов.
"К сожалению, приходят именно отписки. Приезжает проверка: она видит, что животные чипированы, все нормально. Но жизнедеятельность этих животных складывается без нормативов. Дуют ветра, и все эти запахи идут на деревню", – рассказала журналистам другая жительница деревни Ольга Костромина.
Жители Подмосковья пожаловались на владельца фермы, который забросил хозяйство
При этом владелец фермы Армен Далакян в ответ на просьбу журналистов прокомментировать проблему пообещал встретиться с ними в суде. Тем временем местные власти взял ситуацию под контроль.
Ранее в России уже обсуждали внесение поправок в УК РФ, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Штрафы предложили повысить до 1 миллиона рублей, а также ввести принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. При этом изменения должны коснуться преступлений, совершенных общеопасным способом (например, разбрасывание отравы в парках и скверах), повторных нарушений статьи и случаев особой жестокости.
Методы воздействия
В подобных ситуациях у соседей есть два основных механизма воздействия: административный и гражданско-правовой, рассказал Москве 24 адвокат Егор Балмашнов.
"Содержание сельскохозяйственных животных регулируется ветеринарными правилами, утвержденными Минсельхозом для разных видов скота. Нарушение влечет административную ответственность. Чтобы инициировать проверку, необходимо обратиться в Россельхознадзор с заявлением, приложив подробное описание произошедшего и фотографии. Если ведомство бездействует, можно подать жалобу в прокуратуру или обжаловать это в суде", – объяснил эксперт.
Он добавил, что второй путь воздействия – гражданско-правовой. Поведение владельца животных, нарушающего ветеринарные нормы, ущемляет права собственников соседних участков. Они вправе требовать через суд устранения проблем.
Эксперт подчеркнул, что наказание зависит от того, что именно нарушено. Например, если это ветеринарно-санитарные правила перевозки, перегона или убоя животных либо правила заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, ответственность предусмотрена по статье 10.8 КоАП РФ. В зависимости от ситуации может быть выписан, например, штраф до 50 000 рублей для ИП.
Что касается уголовной ответственности по статье о жестоком обращении с животными (245 УК РФ), она возможна только при доказанном умысле причинения боли либо при хулиганских или корыстных мотивах. Поэтому в подобных ситуациях привлечь соседа таким образом крайне маловероятно, заключил Балмашнов.