Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Жители подмосковной деревни Пашуково страдают от антисанитарии, которая развернулась на местной ферме, сообщили СМИ. Ее владелец морит голодом животных, не убирает продукты их жизнедеятельности и тела погибших, заявляют соседи. Что делать в таких ситуациях, разбиралась Москва 24.

Кошмар для жителей

Фото: Москва 24

Заброшенная ферма в деревне Пашуково Московской области превратилась в кошмар для окрестных жителей из-за царящей там антисанитарии. На территории живут истощенные и больные животные, в частности козы и овцы, хозяин которых, по словам местных, не проявляет к ним никакой заботы, сообщил телеканал Москва 24.

Как рассказала одна из жительниц Елена Илюхина, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят. Поэтому лечить и приносить еду приходится неравнодушным соседям.

Более того, тела погибших животных якобы долгое время не убирают, что опасно распространением инфекций и загрязнениями воды с почвой. Первое время местные жители пытались решить проблему самостоятельно, но обращение в надзорные органы не принесло результатов.

"К сожалению, приходят именно отписки. Приезжает проверка: она видит, что животные чипированы, все нормально. Но жизнедеятельность этих животных складывается без нормативов. Дуют ветра, и все эти запахи идут на деревню", – рассказала журналистам другая жительница деревни Ольга Костромина.



Жители Подмосковья пожаловались на владельца фермы, который забросил хозяйство

При этом владелец фермы Армен Далакян в ответ на просьбу журналистов прокомментировать проблему пообещал встретиться с ними в суде. Тем временем местные власти взял ситуацию под контроль.





Артем Зайцев заместитель главы Богородского городского округа Московской области по благоустройству Наш отдел сельского хозяйства совместно с представителями ветеринарной службы выезжали, посмотрели состояние животных, дали свое заключение. Мы с ними не совсем согласны, поэтому обратились в министерство сельского хозяйства и природопользования для проведения более комплексной проверки.

Ранее в России уже обсуждали внесение поправок в УК РФ, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Штрафы предложили повысить до 1 миллиона рублей, а также ввести принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. При этом изменения должны коснуться преступлений, совершенных общеопасным способом (например, разбрасывание отравы в парках и скверах), повторных нарушений статьи и случаев особой жестокости.

Методы воздействия

В подобных ситуациях у соседей есть два основных механизма воздействия: административный и гражданско-правовой, рассказал Москве 24 адвокат Егор Балмашнов.

"Содержание сельскохозяйственных животных регулируется ветеринарными правилами, утвержденными Минсельхозом для разных видов скота. Нарушение влечет административную ответственность. Чтобы инициировать проверку, необходимо обратиться в Россельхознадзор с заявлением, приложив подробное описание произошедшего и фотографии. Если ведомство бездействует, можно подать жалобу в прокуратуру или обжаловать это в суде", – объяснил эксперт.

Он добавил, что второй путь воздействия – гражданско-правовой. Поведение владельца животных, нарушающего ветеринарные нормы, ущемляет права собственников соседних участков. Они вправе требовать через суд устранения проблем.





Егор Балмашнов адвокат Хорошим дополнением к такому иску станет заявление о так называемой судебной неустойке, она предусмотрена частью 3 статьи 206 ГПК РФ. Кроме того, если соседи испытывают нравственные страдания из-за неприятного запаха или плачевного состояния животных, это может стать основанием для взыскания компенсации морального вреда. Суд определяет размер выплат в каждом конкретном случае.

Эксперт подчеркнул, что наказание зависит от того, что именно нарушено. Например, если это ветеринарно-санитарные правила перевозки, перегона или убоя животных либо правила заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, ответственность предусмотрена по статье 10.8 КоАП РФ. В зависимости от ситуации может быть выписан, например, штраф до 50 000 рублей для ИП.

Что касается уголовной ответственности по статье о жестоком обращении с животными (245 УК РФ), она возможна только при доказанном умысле причинения боли либо при хулиганских или корыстных мотивах. Поэтому в подобных ситуациях привлечь соседа таким образом крайне маловероятно, заключил Балмашнов.