Макрон пообещал усилить давление на Россию после ночных ударов по Украине

Фото: AP/Pool Photo/Ludovic Marin

Париж продолжит наращивать давление на Москву. Поводом стали ночные удары Вооруженных сил России по украинской столице, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

"Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию", – написал он в посте.

Макрон подчеркнул, что Евросоюз и его партнеры продолжат усиливать санкционное давление на Москву, а также наращивать военную поддержку Киева.

5 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными дронами по объектам ВСУ. В результате поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области. Объекты использовались для хранения, доставки вооружений и грузов военного назначения, производства и распределения дронов.

В свою очередь, командование воздушных сил ВСУ признало, что не смогло сбить ни одной из ракет, выпущенных по стране.