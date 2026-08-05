Ограничения сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Домодедово ранее выпускал и принимал самолеты лишь по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Кроме того, аэропорт Жуковский обслуживал рейсы по согласованию. В связи с этим не исключались корректировки в расписании рейсов. Позднее все ограничительные меры были сняты.

