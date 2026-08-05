В ОП предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Детские площадки следует оборудовать камерами видеонаблюдения. Соответствующую инициативу высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

По его словам, видеонаблюдение нужно для фиксации нарушений, в том числе со стороны курьеров на электровелосипедах, которые нередко проезжают через площадки на высокой скорости, создавая угрозу для детей и взрослых.

Кроме того, камеры помогут выявлять случаи хулиганства и распития спиртных напитков.

"Это безопасность наших с вами детей. Это самое главное, что у нас есть в жизни", – сказал общественник.

Гриб также подчеркнул, что нужно жестко отслеживать все случаи, когда курьеры на большой скорости сбивают людей, и назвал установку камер "просто необходимостью".

Немногим ранее в Москве на участках с повышенной аварийностью появились плакаты с правилами для пользователей средств индивидуальной мобильности. Места, где чаще всего происходят инциденты с электросамокатами, были выявлены Дептрансом и ЦОДД.

Среди основных причин аварий в транспортном ведомстве назвали нарушения ПДД. Это, в частности, передача руля детям, езда вдвоем, проезд переходов без спешивания и маневрирование на тротуарах.

