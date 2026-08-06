Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за БПЛА

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Выезд из Ярославля в направлении Москвы временно заблокирован. Причиной стала атака украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в MAX.

По его словам, для обеспечения безопасности граждан перекрыт участок трассы от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Глава области призвал водителей отказаться от поездок в эту сторону до окончания действия сигнала беспилотной опасности, отметив, что профильные службы продолжают принимать все необходимые меры.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали три вражеских БПЛА, летевших на Москву в ночь на четверг, 6 августа. Он добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.