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06 августа, 04:57

Политика

Сенат США согласовывает ускоренное рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ

Фото: depositphotos/tashatuvango

Сенат США близок к соглашению об ускоренном принятии законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана. Об этом сообщает издание Punchbowl News.

По информации журналистов, сенаторы от Демократической партии обсудили поправку, предложенную Рафаэлем Уорноком (демократ от Джорджии) и Биллом Кэссиди (республиканец от Луизианы). Документ предполагает изменение формулировок, касающихся тарифов, что якобы является признаком скорого достижения сделки об ускоренном рассмотрении инициативы.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил о разногласиях при работе над документом. По его словам, сенатор Уорнок выступал против ускоренной процедуры, настаивая на корректировке тарифных положений законопроекта.

При этом, по данным СМИ, демократы выражают опасения в связи с возможным чрезмерным расширением полномочий президента-республиканца Дональда Трампа по введению импортных пошлин.

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Сюжет: Санкции
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