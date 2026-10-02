В Северной Осетии задержали 19-летнего россиянина, готовившего теракт в участке полиции

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Сотрудники УФСБ России по Северной Осетии задержали 19-летнего гражданина РФ, который готовил теракт в участковом пункте полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, молодой человек вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию.

Ранее силовики задержали в Крыму россиянина, который готовил теракт в одном из медучреждений Минобороны РФ в Симферополе. В жилище мужчины правоохранители изъяли самодельное зажигательное устройство и ручную гранату, начиненную поражающими элементами.

До этого жительницу Камчатки задержали по подозрению в госизмене. По информации ФСБ, женщина передала иностранной разведке данные, которые могли быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело, россиянка отправлена в СИЗО.