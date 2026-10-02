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02 октября, 11:22

Происшествия

В Москве пассажир метро устроил скандал в вагоне и получил 15 суток ареста

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве на станции метро "Савеловская" задержали мужчину, устроившего конфликт в вагоне электропоезда. Он нецензурно выражался в адрес пассажиров и провоцировал окружающих, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Сотрудники УВД на Московском метрополитене обнаружили видео с действиями нарушителя в ходе мониторинга интернета. 36-летнего мужчину нашли и задержали в течение суток на той же станции.

В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил нарушителю 15 суток административного ареста.

Ранее суд арестовал мужчину на 15 суток за попытку сделать фотографию под юбкой девушки на эскалаторе станции столичного метро "Пушкинская". Отмечалось, что это выражало явное неуважение к обществу и игнорирование норм морали.

На судебном заседании мужчина утверждал, что только посмотрел через камеру, а фото- и видеосъемку не вел. Дело рассматривалось по административной статье "Мелкое хулиганство".

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