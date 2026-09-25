Пассажир столичного метро украл 45 тыс руб со счета мужчины, пообещав наличные

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве задержали 24-летнего приезжего из Краснодарского края, подозреваемого в краже 45 тысяч рублей у пассажира метро. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.

По данным полиции, злоумышленник обратился к незнакомому мужчине с просьбой перевести деньги на банковский счет, пообещав взамен отдать наличные. Когда пассажир открыл банковское приложение, подозреваемый попросил у него телефон и самостоятельно перевел средства на свой счет.

После этого он попытался скрыться, однако потерпевший стал звать на помощь. Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого на месте.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее юноша украл мобильный телефон у пассажирки на станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии метро Москвы.

Выяснилось, что 18-летний злоумышленник в вагоне поезда выхватил устройство из рук женщины, после чего выбежал и скрылся. Задержали его на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

