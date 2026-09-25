Житель Кемерова украл из магазина 39 комплектов женского нижнего белья

Фото: МАХ/"Полиция Кузбасса"

В Кемерове задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в краже женского белья из магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

В полицию обратилась директор торговой точки. Недостачу товара заметили во время инвентаризации. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники увидели, как неизвестный похитил с прилавка 39 комплектов нижнего белья и скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина рассказал, что планировал перепродать похищенное.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Похищенный товар возвращен владельцу.

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