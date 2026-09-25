В Росфинмониторинге заявили о подключении более 80 банков РФ к "Прозрачному блокчейну"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 80 российских банков уже подключились к программе "Прозрачный блокчейн". Об этом сообщил начальник управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Евгений Шевляков в ходе ХХІІI Международного банковского форума, передает ТАСС.

"Прозрачный блокчейн" – это специализированный программный модуль, разработанный Росфинмониторингом. Его главная задача заключается в анализе транзакций с криптовалютами, выявлении подозрительных финансовых потоков и помощи в расследованиях, связанных с преступлениями.

По словам Шевлякова, количество банков, подключенных к "Прозрачному блокчейну", будет лишь увеличиваться. Перед тем как внедрять программу, ее протестировали с банковским сектором. Начальник управления также поблагодарил Центральный банк за поддержку пилотного проекта и добавил, что регулятор занимается этим уже 5 лет.

Ранее Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит банкам блокировать счета россиян при частичном совпадении их данных с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств.

При обнаружении сходства счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля 2026 года более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели несколько вариантов написания своих данных.

По мнению президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Лера, после принятия нового закона число блокировок банковских счетов может увеличиться на 20%.