В Москве задержали трех женщин по подозрению в обмане пенсионера на 8,5 млн руб

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Столичные полицейские задержали трех женщин, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью 76-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Москве.

По данным следствия, в 2018 году мужчина обратился к соседке по даче и ее знакомой с просьбой помочь оформить земельный участок. Женщины получили от него доверенность, однако в документе было указано право распоряжаться всей его недвижимостью.

Злоумышленницы привлекли еще одну сообщницу, которая выступила покупателем квартиры пенсионера на Новоалексеевской улице. Кроме того, был продан его дачный участок в Зеленограде.

Общий ущерб превысил 8,5 миллиона рублей. Полученные от сделок деньги женщины распределили между собой и потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мошенники похитили у 18-летнего москвича 35,3 миллиона рублей. Неизвестные позвонили молодому человеку и представились сотрудниками различных ведомств. Они убедили, что от его имени якобы оформлена доверенность на незнакомого гражданина, который может совершать преступления, используя его данные.

Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности аферисты убедили юношу сложить в рюкзак сбережения родителей в рублях и долларах США, а затем отдать их незнакомке.