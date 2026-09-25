Первое заседание Госдумы девятого созыва пройдет 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится в следующую среду, 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Заседание Думы начнется в 10:00.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Партия "Единая Россия" получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам.

Также по итогам выборов партия КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4 и "Родина" – 1. Всего в единый день голосования замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Явка на выборах в ГД в этом году составила 59,8%, всего проголосовали 67 448 094 человека. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова назвала этот показатель рекордным за последние три парламентские кампании.

