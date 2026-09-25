Явка на выборах в ГД составила 59,8%

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии с утверждением итогов выборов депутатов.

По данным ЦИК, всего проголосовали 67 448 094 человека. Памфилова назвала результат рекордным за три последние парламентские кампании. Уточняется, что в 2021 году явка составляла 51,82%, тогда проголосовали 56 484 685 избирателей. В 2016 году показатель равнялся 47,88%, а число проголосовавших достигало 52 700 992 человек.

После окончательных подсчетов голосов "Единая Россия" получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, а "Родина" – 1. Также в нижнюю палату парламента проходят 4 самовыдвиженца. Кроме того, средний возраст депутата Госдумы составил 53 года вместо 57 лет.

Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании проходили в России с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

