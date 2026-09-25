Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 11:38

Политика

Явка на выборах в ГД составила 59,8%

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии с утверждением итогов выборов депутатов.

По данным ЦИК, всего проголосовали 67 448 094 человека. Памфилова назвала результат рекордным за три последние парламентские кампании. Уточняется, что в 2021 году явка составляла 51,82%, тогда проголосовали 56 484 685 избирателей. В 2016 году показатель равнялся 47,88%, а число проголосовавших достигало 52 700 992 человек.

После окончательных подсчетов голосов "Единая Россия" получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, а "Родина" – 1. Также в нижнюю палату парламента проходят 4 самовыдвиженца. Кроме того, средний возраст депутата Госдумы составил 53 года вместо 57 лет.

Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании проходили в России с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Явка на выборах в Госдуму составила 59,80%

Читайте также


политикавыборы2026

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика