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25 сентября, 16:04

Культура

Семья Марины Влади не планирует собирать широкую общественность на ее похороны

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Семья французской актрисы, певицы и писательницы Марины Влади (настоящее имя – Марина Де Полякова Байдарова. – Прим. ред.) не намерена приглашать широкую общественность на ее похороны. Об этом сообщил ТАСС бизнесмен, основатель Музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский.

"Я разговаривал с ее семьей, они только 25 сентября определятся по организации похорон", – сказал Гавриловский, отвечая на вопрос о формате церемонии.

Сам бизнесмен планирует полететь на похороны. Он также отметил, что последние четыре года Влади болела.

Актриса скончалась 24 сентября в возрасте 88 лет. Как сообщил режиссер Никита Высоцкий, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Влади дебютировала в кино в 1949 году, сыграв в фильме "Летняя гроза". Широкую известность в СССР ей принесла картина "Колдунья", вышедшая в 1956 году. Всего она снялась более чем в 80 фильмах, а в 1963-м получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

С певцом Владимиром Высоцким актриса познакомилась в 1967 году. Они поженились в 1970-м и оставались вместе до смерти поэта в 1980 году. Позже Влади написала книгу "Владимир, или Прерванный полет", посвященную поэту. В 2012-м она была награждена медалью Пушкина.

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