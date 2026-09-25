"Моспитомец" признали лучшим среди цифровых решений в сфере помощи животным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "Моспитомец" на портале mos.ru победил во Второй Всероссийской премии ответственного отношения к животным в номинации "Цифровые и технологические решения", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис, запущенный в октябре 2025 года, разработали столичный департамент информационных технологий и комплекс городского хозяйства Москвы. Он помогает москвичам подыскать питомца, а животным из городских и частных приютов – найти дом. Электронный каталог насчитывает свыше 1,7 тысячи анкет из 14 приютов. Все животные привиты, чипированы и готовы к переезду к новым владельцам.

Представители пресс-службы департамента информационных технологий столицы отметили, что сервис избавляет жителей от поиска информации на разрозненных сайтах и от поездки в приют без подготовки. Пользователи могут заранее изучить анкеты и записаться на встречу. Признание проекта подтверждает, что технологии помогают решать актуальные городские вопросы, а сам сервис делает знакомство с животными простым и доступным.

Для удобного поиска в "Моспитомце" есть фильтры: можно указать вид животного, пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Также доступен короткий тест из шести вопросов, который занимает не более двух минут и помогает оценить совместимость с питомцами.

Каждая карточка животного содержит фотографии, описание внешности и характера, контакты приюта. Чтобы записаться на встречу, нужно нажать кнопку "Записаться" и оставить данные. Это доступно только авторизованным пользователям mos.ru. После этого сотрудник приюта свяжется с заявителем для согласования даты и времени визита. Сервис также автоматически подбирает анкеты похожих питомцев.

Если человек решит забрать животное, ему предложат подписать договор ответственного содержания с правами и обязанностями владельца. На принятие окончательного решения отводится три дня.

Вручение награды прошло в рамках Второго Всероссийского форума ответственного отношения к животным. Его организаторами выступили благотворительный фонд "Ника" и Центр изучения питания и благополучия животных. В форуме участвовали представители органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, научного и экспертного сообщества, ветеринарной отрасли и СМИ.

Ранее сообщалось, что частные приюты, которые соответствуют требованиям, смогут стать частью "Моспитомца". К примеру, к проекту уже присоединился частный приют для кошек "Муркоша". Сегодня там обитают около 500 животных разных пород и возрастов. После прибытия в приют кошек осматривают ветеринары: они избавляют животных от паразитов, вакцинируют, чипируют и оформляют ветеринарные паспорта.

