Минпросвещения прорабатывает закрепление в законе экспертизы игрушек для детсадов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минпросвещения России прорабатывает вопрос закрепления в законе порядка проведения экспертизы игр и игрушек для детских садов. Об этом рассказал ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, вместе с педагогами, учеными, экспертами и общественностью будут обновлены основные документы – стандарт и федеральная программа дошкольного образования.

Ранее Минпросвещения утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на текущий учебный год.

В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

Кравцов также призвал не превращать детский сад в подготовку к школе. Как отметил министр, в дошкольном возрасте ребенку важнее развиваться через игру и общение, чем заранее осваивать школьную программу.