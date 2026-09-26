01:40Общество
Минпросвещения прорабатывает закрепление в законе экспертизы игрушек для детсадов
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Минпросвещения России прорабатывает вопрос закрепления в законе порядка проведения экспертизы игр и игрушек для детских садов. Об этом рассказал ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.
По словам министра, вместе с педагогами, учеными, экспертами и общественностью будут обновлены основные документы – стандарт и федеральная программа дошкольного образования.
Ранее Минпросвещения утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на текущий учебный год.
В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.
Кравцов также призвал не превращать детский сад в подготовку к школе. Как отметил министр, в дошкольном возрасте ребенку важнее развиваться через игру и общение, чем заранее осваивать школьную программу.
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