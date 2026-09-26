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26 сентября, 03:58

Происшествия

ПВО уничтожила 18 беспилотников над Тульской областью

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

О возможных последствиях воздушной атаки пока не уточняется. На территории области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Этой ночью атаке БПЛА также подвергся Северский район Краснодарского края. В результате ударов есть погибшие, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. На территории двух предприятий зафиксированы возгорания.

Еще один инцидент произошел в Белгородской области, где один человек пострадал в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в поселке Шебекино. 39-летний пострадавший оказался жителем Курской области, он самостоятельно обратился в больницу.

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