26 сентября, 03:58Происшествия
ПВО уничтожила 18 беспилотников над Тульской областью
Фото: министерство обороны РФ
Силы ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
О возможных последствиях воздушной атаки пока не уточняется. На территории области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Этой ночью атаке БПЛА также подвергся Северский район Краснодарского края. В результате ударов есть погибшие, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. На территории двух предприятий зафиксированы возгорания.
Еще один инцидент произошел в Белгородской области, где один человек пострадал в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в поселке Шебекино. 39-летний пострадавший оказался жителем Курской области, он самостоятельно обратился в больницу.