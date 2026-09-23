Три человека ранены при атаке ВСУ на ферму "Мираторга" в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю на территории фермы компании "Мираторг" в Выгоничском районе Брянской области. Об этом в MAX сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

Медики оказали раненым необходимую помощь. По словам Ковальчука, при ударе также пострадали сельскохозяйственные животные. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее один человек погиб, еще один пострадал при атаке вражеских беспилотников на Брянскую область. Первый дрон ударил по поселку Случевску Погарского района. Там женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Второй БПЛА атаковал поселок Борщово того же района. В результате этого удара осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали.

