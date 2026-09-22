Водитель скорой погиб при атаке ВСУ на Запорожскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля скорой помощи погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, инцидент произошел в районе села Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа. Еще три человека получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Горловке ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, который следовал по городскому маршруту № 2 в Никитовском районе. В результате транспортное средство получило повреждения.

Пострадали 11 человек, включая двоих детей. Ранения различной степени тяжести получили мальчик и девочка 2016 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели используемого беспилотника.

