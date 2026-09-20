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20 сентября, 15:03

Происшествия

Число погибших при атаке БПЛА на Подмосковье выросло до трех

Фото: 123RF.com/palinchak

Число погибших при атаке БПЛА на Подмосковье выросло до трех, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что в результате атаки в Софьине пострадала дочь погибшего, 15-летняя Эзоза Юсупова. Сейчас она находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, где ей оказывают всю необходимую помощь.

У девочки остался 19-летний старший брат Бехриз, он также пострадал. Его госпитализировали в Раменскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Их мать погибла во время атаки.

Губернатор подчеркнул, что сейчас решается вопрос с опекой, ищут родственников семьи. Детям окажут всю необходимую помощь и поддержку.

В ночь на 20 сентября была совершена самая массированная атака на регион. Сергей Собянин сообщил, что на рубежах было уничтожено более 1,6 тысячи дронов, а на подлете к городу сбили 450 аппаратов.

За помощью врачей обратились 20 человек. Кроме того, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о террористическом акте. В настоящее время следователи фиксируют последствия атаки и устанавливают тип использованных БПЛА.

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