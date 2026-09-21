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21 сентября, 03:58

Происшествия

Эвакуацию провели в школе в Приморье из-за пожара в лаборатории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В селе Струговка Приморского края произошел пожар в лаборатории, расположенной на первом этаже основной общеобразовательной школы. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

До прибытия пожарных расчетов из здания были эвакуированы 106 человек, включая 86 детей. Огонь удалось ликвидировать на площади около 15 квадратных метров.

Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим работы электрооборудования. Подробности ЧП выясняются.

Ранее в селе Витязево под Анапой произошел крупный пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, возгорание началось после ДТП на улице Верхняя дорога, в результате которого была повреждена газовая труба.

Огнем охватило торговые павильоны и двухэтажное здание. Для тушения были привлечены 60 человек и более 20 единиц техники.

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