Стубб назвал реакцию разведки на Россию чрезмерно острой

Фото: ТАСС/EPA/POOL/MUHAMMED ABDULLAH KURTAR

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что некоторые разведывательные службы чрезмерно остро реагируют на возможные угрозы со стороны России. Об этом он рассказал в интервью Politico.

По словам Стубба, подтверждений таким опасениям нет. Он отметил, что Финляндия имеет самую протяженную границу с Россией среди стран НАТО – она составляет половину всей границы Альянса.

"Наши разведданные показывают, что активность есть, но непосредственной военной угрозы в данный момент не наблюдается", – сказал Стубб.

Он также добавил, что некоторые спецслужбы фактически создают впечатление о якобы скором российском ударе, хотя подтверждений таким опасениям также нет.

Ранее Стубб уже называл безосновательными утверждения о якобы существующих планах России напасть на страны Североатлантического альянса. Финский лидер призвал Европу возобновить переговоры с Россией на политическом уровне.

Глава Финляндии также заявил, что его страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, несмотря на присоединение к французской инициативе продвинутого ядерного сдерживания.