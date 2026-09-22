Военный самолет упал в районе американской базы на западе Германии

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Военный самолет потерпел крушение в районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, сообщает DPA со ссылкой на местные власти.

Предварительно, это произошло в регионе Айфель. Пострадал один человек. Его состояние не уточняется.

По информации Bild, речь идет об истребителе F-16. Кроме того, SWR со ссылкой на источники передает, что с базы взлетели два самолета, один из которых рухнул. Пилот при этом смог катапультироваться.

Ранее сообщалось, что в Бразилии спасатели разыскивают вертолет, связь с которым пропала вечером 21 сентября. На борту находились певец Жералду Антониу ди Карвалью, выступавший под именем Рик, а также предприниматель, оператор и пилот.

Сейчас специалисты осматривают район Урубси – пожарные считают его вероятным местом крушения. Также проверяется территория, где был зафиксирован последний сигнал мобильного телефона одного из находившихся на борту.

