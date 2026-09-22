G1: в Бразилии пропал вертолет с певцом из дуэта Rick&Renner

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Спасатели ищут вертолет, связь с которым пропала вечером 21 сентября в штате Санта-Катарина на юге Бразилии. На борту находились певец Жералду Антониу ди Карвалью, известный под сценическим именем Рик, предприниматель, оператор и пилот, сообщает G1.

Поисковая операция проходит с участием спасателей и военнослужащих. Специалисты проверяют район Урубси, который пожарные считают возможным местом крушения, а также территорию, где был зафиксирован последний сигнал мобильного телефона одного из находившихся на борту.

В предполагаемом районе исчезновения воздушного судна в момент происшествия были сильные ветер и дождь, а также туман. Информации о судьбе четырех человек пока нет.

Рик выступает в составе дуэта Rick&Renner с 1980-х. Коллектив исполняет музыку в жанре сертанежу, который часто сравнивают с американским кантри, и известен романтическими композициями и песнями о повседневной жизни.

Ранее в Ульяновской области при выполнении сельхозработ потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". Он упал во время химической обработки полей. Пилот остался жив, но получил травмы и был направлен в больницу. Информацию подтвердили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.