Кравцов заявил, что Минпросвещения РФ решает проблему необъективных оценок в школах

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпросвещения РФ системно борется с необъективностью выставления отметок в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

"Еще лет пять назад требования к выставлению отметок могли существенно различаться, что напрямую влияло на объективность оценки знаний. Сегодня Минпросвещения системно решает эту проблему", – цитирует Кравцова ТАСС.

Он уточнил, что объективность учителя напрямую связана с наличием четких и понятных критериев. Такой подход позволяет оценивать знания точнее, чем обычная пятибалльная система. Его в том числе используют на ОГЭ и ЕГЭ, добавил министр.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который вступит в силу 1 сентября 2027 года. В результате минимальное количество учебных занятий за два года обучения в 10–11-х классах составит 2 312 часов.

Кроме того, в ближайшее время в России примут новый стандарт дошкольного образования. Его также введут с 1 сентября 2027 года.