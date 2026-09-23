Онищенко заявил, что сепсис стал одной из самых частых причин смерти в мире

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Сейчас сепсис является третьей по частоте причиной смерти в мире. Он стал чаще встречаться у молодых людей, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

По его словам, количество пациентов с таким диагнозом увеличилось. Кроме того, сепсис стал чаще встречаться у молодых, поскольку у них и у маленьких детей иммунная система еще не выработалась, в то время как у пожилых она уже "износилась".

"У пожилых людей, которые мало двигаются, которые постоянно находятся в постельном режиме, это вообще беда", – отметил Онищенко.

Сепсис также тесно связан с гриппом. Именно при этом заболевании обычно назначают антибиотики. Однако при гриппе организм слабеет, антибиотик на него не действует, зато бактерии, которые обычно есть в организме человека, могут активизироваться при ослабленном иммунитете, объяснил эпидемиолог.

Ранее Онищенко заявил, что россиян может ожидать новая пандемия гриппа в 2029 году. По его мнению, эпидемические подъемы гриппа происходят примерно раз в 10 лет. Последний такой подъем был зафиксирован как раз в 2019 году.

Однако российская система здравоохранения на протяжении 20 лет ежегодно разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что позволяет эффективно бороться с заболеванием, добавил академик РАН.