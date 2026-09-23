Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 13:51

Общество

Онищенко заявил, что сепсис стал одной из самых частых причин смерти в мире

Фото: 123RF.com/yotrak

Сейчас сепсис является третьей по частоте причиной смерти в мире. Он стал чаще встречаться у молодых людей, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

По его словам, количество пациентов с таким диагнозом увеличилось. Кроме того, сепсис стал чаще встречаться у молодых, поскольку у них и у маленьких детей иммунная система еще не выработалась, в то время как у пожилых она уже "износилась".

"У пожилых людей, которые мало двигаются, которые постоянно находятся в постельном режиме, это вообще беда", – отметил Онищенко.

Сепсис также тесно связан с гриппом. Именно при этом заболевании обычно назначают антибиотики. Однако при гриппе организм слабеет, антибиотик на него не действует, зато бактерии, которые обычно есть в организме человека, могут активизироваться при ослабленном иммунитете, объяснил эпидемиолог.

Ранее Онищенко заявил, что россиян может ожидать новая пандемия гриппа в 2029 году. По его мнению, эпидемические подъемы гриппа происходят примерно раз в 10 лет. Последний такой подъем был зафиксирован как раз в 2019 году.

Однако российская система здравоохранения на протяжении 20 лет ежегодно разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что позволяет эффективно бороться с заболеванием, добавил академик РАН.

Прививочная кампания от гриппа должна охватить не менее 50–55% населения РФ

Читайте также


общество

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика