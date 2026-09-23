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23 сентября, 17:20

Общество

Верховный суд РФ подготовил реформу суда присяжных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России (ВС РФ) разработал концепцию реформирования суда присяжных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя ВС РФ, главу коллегии по уголовным делам Николая Тимошина и судью ВС РФ Сергея Зеленина.

Реформа призвана повысить мотивацию граждан исполнять обязанности присяжных. Тимошин указал, что будет усилена ответственность за вмешательство в их работу, а также сокращены основания для отмены оправдательных вердиктов.

Концепция предполагает создание объединенной коллегии, в которую войдут представители гражданского общества и профессиональные судьи. Присяжные по-прежнему будут решать вопросы факта преступления, и их мнение не будет зависеть от профессионального судьи.

"Голосуют они по своему внутреннему убеждению. Риск вынесения неясного или противоречивого решения при этом снизится. Присяжные, не будучи профессиональными судьями, опираются в основном на свой жизненный опыт и не обязаны мотивировать решения. Здесь тоже ничего не меняется", – пояснил Зеленин.

Ожидается, что реформа сделает участие присяжных более осознанным, а вердикт – более стабильным. Это должно сократить количество дел, которые рассматриваются повторно после отмены приговора с участием присяжных.

Ранее СМИ писали, что уже к 2030 году более 95% российских судей будут применять в работе сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ). В частности, нейросети смогут генерировать 30–50% проектов процессуальных документов. Судебные ИИ-сервисы помогут на треть уменьшить сроки рассмотрения простых дел и на 15–30% снизить число отмененных решений.

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