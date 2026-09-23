Фигурант дела главы "Эфко" Кустова объявлен в международный розыск

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Один из фигурантов дела председателя совета директоров группы компаний "Эфко" Валерия Кустова объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова прокурора, сказанные им в ходе судебного заседания, на котором рассматривается вопрос о продлении ареста Кустову.

Всего по делу установлено 10 фигурантов, один из которых объявлен в международный розыск. Также есть неустановленные лица. Фамилию разыскиваемого прокурор не назвал. Вместе с тем он рассказал о 50 проведенных обысках и необходимости допросить около 50 свидетелей.

Вместе с Кустовым суд решает вопрос о продлении ареста другим фигурантам: заместителю директора по развитию компании Екатерине Кустовой, директору по стратегическому развитию белгородской ГК "Эфко" Владиславу Романцеву, гендиректору АО "УК Эфко" Евгению Ляшенко и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алле Половчене.

Кустова задержали в июле 2026 года по делу о хищении и растрате при разработке БПЛА. Ему предъявили обвинение по статьям "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Мошенничество в особо крупном размере", а затем арестовали. Позднее суд признал законным его арест.

