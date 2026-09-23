Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 21:15

Происшествия

Фигурант дела главы "Эфко" Кустова объявлен в международный розыск

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Один из фигурантов дела председателя совета директоров группы компаний "Эфко" Валерия Кустова объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова прокурора, сказанные им в ходе судебного заседания, на котором рассматривается вопрос о продлении ареста Кустову.

Всего по делу установлено 10 фигурантов, один из которых объявлен в международный розыск. Также есть неустановленные лица. Фамилию разыскиваемого прокурор не назвал. Вместе с тем он рассказал о 50 проведенных обысках и необходимости допросить около 50 свидетелей.

Вместе с Кустовым суд решает вопрос о продлении ареста другим фигурантам: заместителю директора по развитию компании Екатерине Кустовой, директору по стратегическому развитию белгородской ГК "Эфко" Владиславу Романцеву, гендиректору АО "УК Эфко" Евгению Ляшенко и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алле Половчене.

Кустова задержали в июле 2026 года по делу о хищении и растрате при разработке БПЛА. Ему предъявили обвинение по статьям "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Мошенничество в особо крупном размере", а затем арестовали. Позднее суд признал законным его арест.

Читайте также


судыпроисшествия

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика