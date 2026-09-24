Роспотребнадзор ожидает пика заболеваемости гриппом в новогодние праздники

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Пик заболеваемости гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне придется на новогодние праздники. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С течением времени начинает активизироваться вирус гриппа. Преимущественно пик активности гриппозной инфекции приходится на новогодние праздники, дальше это середина января", – сказала Попова, которую цитирует РИА Новости.

Она уточнила, что в зависимости от того, какие вирусы активизируются, пик может сместиться на последнюю декаду декабря. Несмотря на то, что разница по времени небольшая, Попова отметила необходимость быть привитым к этому моменту.

В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Всего за неделю было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что на 33,8% выше показателя предыдущей недели.

В Москве также фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, однако эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. Рост заболеваемости обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых доминируют риновирусы.