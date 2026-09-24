Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 04:57

Общество

Роспотребнадзор ожидает пика заболеваемости гриппом в новогодние праздники

Фото: depositphotos/Subbotina

Пик заболеваемости гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне придется на новогодние праздники. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С течением времени начинает активизироваться вирус гриппа. Преимущественно пик активности гриппозной инфекции приходится на новогодние праздники, дальше это середина января", – сказала Попова, которую цитирует РИА Новости.

Она уточнила, что в зависимости от того, какие вирусы активизируются, пик может сместиться на последнюю декаду декабря. Несмотря на то, что разница по времени небольшая, Попова отметила необходимость быть привитым к этому моменту.

В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Всего за неделю было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что на 33,8% выше показателя предыдущей недели.

В Москве также фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, однако эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. Рост заболеваемости обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых доминируют риновирусы.

Специалисты оценили ситуацию с ОРВИ и гриппом в Москве как стабильную

Читайте также


общество

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика