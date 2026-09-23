Сезонный рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Москве

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Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ зафиксирован в столице, однако эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что на неделе с 14 по 20 сентября показатели заболеваемости среди совокупного населения соответствуют этому периоду года. Рост обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых доминируют риновирусы.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за помощью к специалистам.

Ранее врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков предупредил о двух волнах гриппа в новом эпидсезоне в России. Первая ожидается в ноябре 2026 года, а вторая – в феврале – марте 2027-го.

Он уточнил, что грипп уже типирован и обнаружен в северных регионах, то есть вирус присутствует в Северном полушарии. При этом отечественная вакцина адаптирована под штаммы инфекции.

