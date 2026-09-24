Склад стройматериалов загорелся в Краснодаре на площади 700 "квадратов"

Видео: МАХ/"МЧС Краснодарского края"

В Краснодаре произошел пожар на складе стройматериалов, сообщила пресс-служба МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил с улицы Дежнева. По информации ведомства, сейчас площадь пожара – 700 квадратных метров. При этом есть угроза распространения огня.

В настоящий момент информации о пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечено 35 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее пожар произошел в двухэтажном складе и на открытой площадке с готовой пластиковой продукцией в подмосковном Щелкове. Через время удалось локализовать возгорание на площади 1 800 квадратных метров.

При этом тушение осложнялось из-за высокой пожарной нагрузки в здании – на первом этаже находился металлопрокат, ткацкое производство, производство мебели и склад легковоспламеняющихся жидкостей. Во время ликвидации пожара произошло частичное обрушение здания. Погибли два человека.

