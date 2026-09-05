Более 10 человек пострадали в пожаре в отеле в Стамбуле

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Пожар произошел в отеле в стамбульском районе Бакыркей, сообщила газета Cumhuriyet.

По данным издания, пожарные выводят людей из здания. На месте работают пожарные расчеты, спасатели продолжают тушение возгорания.

В муниципалитете района Бакырке в беседе с РИА Новости рассказали, что в результате ЧП пострадали более 10 человек.

"Огонь начался на первом этаже, по пока неизвестной причине. Жертв нет, все пострадавшие госпитализированы", – рассказала представитель муниципалитета.

На вопрос о наличии российских граждан среди пострадавших она отметила, что по предварительным данным, все пострадавшие являются гражданами Турции.

Ранее 11 человек погибли, еще 7 пострадали в результате взрыва на фабрике фейерверков в Индии. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. На месте ЧП возник пожар, который повредил ближайшие строения. Причины произошедшего выясняются.