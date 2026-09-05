ВС России поразили логистический центр в Киевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили логистические центры в Киевской и Одесской областях, использовавшиеся для хранения военного имущества. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, вечером 4 сентября в Киевской области был поражен логистический центр "Святопетровский". Кроме того, в Одесской области, в населенном пункте Дачное, также уничтожен логистический центр, предназначенный для хранения имущества военного назначения.

В порту Черноморск российские войска нанесли удар по сухогрузу, который перевозил оружие и военное снаряжение для Вооруженных сил Украины. Кроме того, были атакованы две базы хранения и распределения топлива для ВСУ, расположенные в военном городке Блиставица на аэродроме Гостомель, а также центр радиоэлектронной разведки в Броварах.

В Николаеве и Николаевской области были поражены логистический центр, использовавшийся для хранения военных материалов, и электроподстанция "Николаевская".

Ранее военные РФ ударили высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по логистическому центру "Еко-Автотехникс" в населенном пункте Гатное Киевской области. На складах этого центра хранилась и распределялась продукция двойного назначения.

Кроме того, военнослужащие ударили по логистическому центру "Биокон", а в порту Одесса атаковали патрульный катер типа "Тарантул" и резервуары с топливом.