Исполнительный директор фонда "Все для победы!" погиб в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Народный фронт"

Исполнительный директор благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!" Анатолий Чернышов погиб в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Народный фронт выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Анатолия Федоровича", – говорится в сообщении.

Трагедия случилась рядом с селом Скворцово в Симферопольском районе. По данным президентского движения, Чернышов получил минно-взрывное ранение. Его экстренно госпитализировали, но не удалось спасти.

Чернышову было 58 лет. За свою самоотверженность и преданность делу он был удостоен ордена Мужества посмертно.