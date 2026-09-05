05 сентября, 12:23Общество
Исполнительный директор фонда "Все для победы!" погиб в результате атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал "Народный фронт"
Исполнительный директор благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!" Анатолий Чернышов погиб в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Народный фронт выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Анатолия Федоровича", – говорится в сообщении.
Трагедия случилась рядом с селом Скворцово в Симферопольском районе. По данным президентского движения, Чернышов получил минно-взрывное ранение. Его экстренно госпитализировали, но не удалось спасти.
Чернышову было 58 лет. За свою самоотверженность и преданность делу он был удостоен ордена Мужества посмертно.