Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера в аэропорту Внуково

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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приехал в аэропорт Внуково для встречи спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет, в котором находились американские представители, приземлился в 12:52. В данный момент Дмитриев, Уиткофф и Кушнер выехали в сторону центра Москвы.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что Уиткофф и Кушнер привезут с собой в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Украины прекратить террористическую активность на время поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он добавил, что Москва не планирует вести с Киевом прямые переговоры на этот счет.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в воскресенье, 6 сентября.

