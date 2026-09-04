Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву с предложением по Украине

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезут с собой в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, привезут ли Уиткофф и Кушнер новое американское предложение по украинскому урегулированию, Трамп ответил отрицательно. Президент США подчеркнул, что они привезут предложение положить конец войне.

Уиткофф и Кушнер планировали посетить Москву и Киев в августе, однако поездку сдвинули по необъясненным причинам. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители США приедут в обе столицы в скором времени.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Украины прекратить террористическую активность на время поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он добавил, что Москва не планирует вести с Киевом прямые переговоры на этот счет.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что в настоящий момент переговорный процесс по Украине заморожен. Российский лидер обратил внимание, что переговоры должны иметь конкретное содержание.

