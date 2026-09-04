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04 сентября, 21:03

Культура

Константин Богомолов будет преподавать в Академии Никиты Михалкова

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Художественный руководитель Театра на Бронной и сцены "Мельников" Константин Богомолов станет педагогом Академии Никиты Михалкова. Об этом режиссер сообщил в своем Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он будет вести курс "Режиссура театра". Богомолов поделился, что для него это большая честь и ответственность.

Режиссер также рассказал, что побывал на вступительных испытаниях и отметил высокий уровень подготовки абитуриентов и конкуренцию. По словам Богомолова, его очень впечатлила работа Михалкова с поступающими. Он подчеркнул, что это грандиозная для них школа.

Ранее Богомолов раскритиковал студентов Школы-студии МХАТ. Он отметил, что они не умеют петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, указал режиссер, что у них зажатые тела.

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