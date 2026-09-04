Дожди интенсивностью до 10 литров воды на кв метр обрушатся на столицу

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

От 5 до 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве предстоящей ночью, то есть на 1 квадратный метр – до 10 литров дождевой воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Дождь начнется в Москве и Подмосковье, ориентировочно, после полуночи и продлится до конца дня субботы, 5 сентября", – говорится в сообщении.

При этом температура составит от 12 до 14 градусов в столице и от 9 до 14 градусов в Подмосковье. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 6–11 метров в секунду и отдельными порывами местами до 14 метров в секунду.

Всего за выходные в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков. На фоне непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о дожде начнет действовать с 00:00 5 сентября и продлится до 21:00, о ветре – с 09:00 до 21:00.

В связи с этим горожан призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

