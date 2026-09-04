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04 сентября, 22:39

Политика

Трамп предупредил об ударе США по предполагаемому ядерному объекту Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут "очень скоро" нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту, расположенному близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы можем ударить по (горе – Прим. ред.) Кирка очень скоро. Если будет что-то происходит у Кирки", – отметил глава Белого дома.

Трамп также признался, что не знает, когда завершится конфликт между США и Ираном. При этом он выразил надежду, что разрешит противостояние так, чтобы "следующему президенту не пришлось об этом беспокоиться".

Ранее Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Исламской Республики. По его словам, для такого шага нет никаких оснований. Кроме того, он отметил, что считает конфликт с Ираном "относительно небольшой войной".

Вместе с тем президент США заявлял, что военный конфликт с Ираном закончится "довольно скоро". Он обратил внимание, что Ормузский пролив уже открыт и через него проходит много судов.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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