Неделя космоса "Астроночи" пройдет в астрономическом институте МГУ с 11 по 18 сентября

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Неделю космоса "Астроночи" проведут в Государственном астрономическом институте имени Штернберга МГУ (ГАИШ) с 11 по 18 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Московского государственного университета.

Посетители смогут послушать лекции ведущих астрономов, понаблюдать за звездным небом с помощью телескопов, посетить экскурсии в полнокупольном планетарии и обсерватории, поучаствовать в мастер-классах по астрофотографии и научных экспериментах.

Мероприятия будут проходить по адресу Университетский проспект, дом 13, с 19:00 до 00:00. При этом 13 сентября объявлено выходным днем. Показы звездного неба состоятся только при ясной погоде, а запись на экскурсии с наблюдениями будет доступна в день мероприятия на инфостойке.

Спикерами станут Сергей Попов, Владимир Сурдин, Константин Постнов и другие ученые ГАИШ, физического факультета и Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ. Они расскажут о гравитационных волнах, черных дырах, развитии Вселенной, космической погоде, солнечных вспышках.

Мероприятие организовано в преддверии международного фестиваля НАУКА 0+ и в рамках Открытых недель науки стран БРИКС+.

Ранее сервис "Мосбилет" собрал самые увлекательные научно-популярные экскурсии для детей. Например, ребята смогут посетить мастер-классы "Мир под микроскопом" в парке "Северное Тушино". Они рассмотрят семена, дрожжи и плесень, паутину.

