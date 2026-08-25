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25 августа, 17:25

Культура

"Мосбилет" рекомендует посетить отреставрированный павильон "Грот" в Кускове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервис "Мосбилет" приглашает жителей и гостей столицы посетить отреставрированный павильон "Грот" в усадьбе Кусково. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Павильон "Грот" – единственный в России грот с ракушечной отделкой. Его построил граф Петр Шереметев в 1761 году по проекту крепостного архитектора Федора Аргунова. Отделка здания заняла 14 лет: приглашенный немецкий мастер Иоганн Фохт использовал 24 вида морских раковин, среди которых туррителла обыкновенная, тонна шлем, пеликанья нога, морское ухо и перловица живописная.

Раковины тропических морей – Средиземного, Черного, Индийского, Атлантического и Тихого океанов – вмонтировали в стены и потолки. Центральная ротонда и два крыла расположены на стилобате в виде трех ступеней: левый кабинет оформили раковинами северных морей в приглушенных тонах, правый – более яркими южными, а ротонду украсили деревянными колоннами под мрамор и лепным позолоченным декором. Фасад выполнен в стиле рококо с львиными масками и статуями античных божеств.

В XVIII веке в прохладном павильоне принимали знатных гостей, там пила чай императрица Екатерина II. Последний владелец усадьбы Сергей Шереметев разместил в "Гроте" личный музей диковин. После революции памятник превратили в пивную, и только в начале 1960-х годов ему вернули статус музея. В 1977 году обветшавший "Грот" законсервировали, а в 2017-м началась реставрация.

По словам директора музея-заповедника "Останкино и Кусково" Сергея Авдонина, из-за небрежности посетителей пивной почти все раковины на нижних уровнях были утрачены, в то время как на верхней части стен и потолке они сохранились в первозданном виде. Однако штукатурка потолка отслоилась от основания и представляла опасность обрушения. Фундамент павильона и его несущие конструкции также находились в аварийном состоянии.

Работы начались с укрепления фундамента и восстановления гидроизоляции: специалисты сделали более 150 шурфов для инъекций укрепляющих растворов. Для восстановления ракушечной отделки привезли около 90 тысяч раковин из Средиземного, Японского, Балтийского и Карибского морей.

Как отметил Авдонин, изначально в отделке использовали около 500 тысяч раковин, а для реставрации заказали не менее 120 тысяч со всего мира. Сложность заключалась в том, что современные виды отличаются от раковин XVIII века из-за изменения климата, а некоторые, например пинна благородная, запрещены к вывозу.

Поэтому мастера создали точные копии из полимеров, фарфора и керамики. Хрупкие раковины укрепляли прямо на месте: за два года 15 специалистов восстановили поврежденные элементы и смонтировали их в потолок и стены с помощью осетрового клея. Им помогал в том числе Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук.

Эксперты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря отреставрировали 8 статуй римских богов на фасаде, скульптуры в нишах и ракушечные панно внутри павильона. Мастера воссоздали роспись внутренней отделки, восстановили штукатурку и лепной декор, заново позолотили дверные и оконные решетки, вернули утраченные элементы балюстрады и вазонов, покрасили фасады и покрыли их защитным составом.

В настоящее время за сохранностью "Грота" следят сотрудники музея-заповедника. В неотапливаемом павильоне поддерживается постоянная температура без резких перепадов. Каждую весну специалисты проверяют кровлю на протечки – вода может размыть штукатурку и клей, на которых держатся раковины.

Чтобы уберечь убранство, проход в кабинеты для посетителей запрещен, любоваться морскими сокровищами можно только на расстоянии. Мастера регулярно очищают раковины специальными метелочками, а пылесосами аккуратно обеспыливают стыки между ними.

С момента завершения реставрации павильон "Грот" посетили более миллиона жителей и туристов. Приобрести билеты в усадьбу Кусково можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее жителей и гостей Москвы пригласили узнать историю театра "Геликон-опера" на Большой Никитской улице. Учреждение культуры хранит непрерывную театральную историю с 1880-х годов. О жизни театра рассказали его художественный руководитель Илья Ильин и заведующая отделом выставочных проектов Анна Грибкова-Тхостова.

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