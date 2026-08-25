CBS: директор ЦРУ Рэтклифф прибыл в Россию

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл в Россию, чтобы провести ряд встреч. Об этом в соцсети Х написала корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники.

Вероятно, он мог находиться на борту самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с номером RCH4555, который приземлился в столичном аэропорту Внуково утром 25 августа.

Согласно данным о последних перелетах воздушного судна, борт вылетел из Риги, куда прибыл 23 августа. Первоначальной точкой отправления был город Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о самолете, заявлял, что не располагает информацией об этом. Он также добавил, что в Кремле на этой неделе не планировались встречи с представителями Соединенных Штатов.

