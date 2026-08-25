Самую дорогую квартиру в Москве можно арендовать за 3,5 млн рублей в месяц

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Самая высокая ставка аренды среди квартир из топ-100 самых дорогих предложений Москвы составляет 3,5 миллиона рублей в месяц. Речь идет о двухуровневой квартире в районе Хамовники, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

Средняя стоимость аренды жилья из сотни по итогам первого полугодия достигла 1,61 миллиона рублей в месяц. За год показатель вырос на 2%, с 1,58 миллиона рублей. Аналитики связывают рост с появлением в рейтинге более дорогих объектов.

Больше всего предложений премиальной аренды в июле пришлось на локации Арбат – Кропоткинская (23%) и Фрунзенская (21%). Стоимость аренды всех квартир, вошедших в топ-100, начинается от 1 миллиона рублей в месяц. Почти половина предложений (46%) приходится на диапазон от 1 до 1,3 миллиона рублей.

Ранее в Госдуме предложили разработать законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной для многодетных семей и граждан с невысоким доходом. Договор станет бессрочным и будет передаваться по наследству, а временная прописка позволит детям посещать школы.

Для инвесторов предлагают обнулить налоги на период строительства и 10 лет после ввода дома, что должно снизить срок окупаемости и привлечь частный капитал.

