Эксперт Тюльпин: школьная форма по ГОСТу должна состоять из "дышащих" тканей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьную форму следует выбирать, обращая внимание на состав ткани и маркировку. Об этом в беседе с News.ru рассказал эксперт по сертификации Алексей Тюльпин.

Он напомнил, что с сентября прошлого года в России начал действовать новый ГОСТ Р 71582-2024, устанавливающий требования к качеству пошива и свойствам материалов.

По словам эксперта, стандарт регламентирует устойчивость окраски, истирание, образование катышков, усадку, гигроскопичность и воздухопроницаемость ткани. При этом ГОСТ может соблюдаться добровольно, но, если его номер указан на маркировке, изготовитель обязан соблюдать все требования.

"Для ежедневной носки особенно важен состав ткани. Лучше всего воздух пропускают материалы с хлопком, льном и вискозой, однако многое зависит и от плотности переплетения", – подчеркнул эксперт.

Например, отметил он, очень плотные хлопковые вещи могут хуже отводить тепло, чем те, которые состоят из рыхлой смесовой ткани. Рубашки и блузки лучше покупать из хлопка, а юбки, брюки и пиджаки вполне могут содержать вискозу, шерсть и синтетические волокна.

Тюльпин также посоветовал родителям при выборе вещи обращать внимание на подкладку, швы и даже запах, который может появиться из-за вредных красителей. На этикетке, как правило, указываются состав, размер, изготовитель, рекомендации по уходу, а также информация о соответствии требованиям технического регламента.

Ранее юрист Ангелина Баканова заявила, что школы не имеют права навязывать форму конкретного бренда, хотя и вправе устанавливать требования к одежде. По словам эксперта, учреждение может только определить общий вид одежды, включая цвет и фасон, но не может диктовать, у какого производителя или продавца необходимо закупаться.