Как устроена забота о животных на фестивале "Моспитомец x Четвероногий друг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

С 27 по 30 августа летний клуб "Москва" на Тверском бульваре станет площадкой фестиваля "Моспитомец x Четвероногий друг". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Центральным событием станет выставка-пристройство, в которой примут участие около 250 собак и кошек из столичных приютов и благотворительных организаций. Познакомиться с животными можно ежедневно с 12:00 до 18:00 в ротондах Тверского бульвара. Состав питомцев будет обновляться каждый день.

Все животные здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. На площадке их сопровождают волонтеры и специалисты приютов, которые помогают питомцам освоиться и консультируют потенциальных хозяев. Для тех, кто решит забрать животное, сервис "Моспитомец" совместно с зоомагазином "Четыре лапы" подготовили стартовые наборы с необходимыми для первых дней принадлежностями.

Помочь животным смогут и те, кто не готов взять питомца домой. В павильоне зоомагазина "Четыре лапы" организуют "корзину добра", куда можно положить корма, лакомства и средства первой необходимости для подопечных приютов.

Кроме того, художник будет рисовать скетчи хозяев с питомцами за взнос от 200 рублей в фонды помощи животным. На площадке все дни фестиваля будут работать представители 12 проверенных фондов, специализирующихся на помощи животным.

На фестивале также будет присутствовать мобильная ветеринарная станция. Владельцы смогут бесплатно пройти клинический осмотр питомца, проконсультироваться со специалистом, сделать прививку от бешенства, подстричь когти и почистить уши. Также там можно будет зарегистрировать животное.

Для владельцев организуют кинологическую площадку с мастер-классами и лекциями. Опытный кинолог-консультант расскажет о базовых командах и основах дрессировки. В перерывах дежурный специалист покажет, как работать на барьерах, качелях и горке. В свою очередь, зоопсихологи дадут советы тем, кто решил взять животное из приюта.

Фестиваль проводят столичный департамент торговли и услуг, комплекс городского хозяйства, комитет общественных связей и молодежной политики города и комитет ветеринарии в рамках проекта "Лето в Москве".

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил выдавать бесплатные стартовые наборы тем, кто забирает животных из государственных приютов. По его мнению, это поможет поддержать новых владельцев в первые дни после появления питомца и станет дополнительным стимулом для людей, которые только задумываются о том, чтобы взять животных из приюта.