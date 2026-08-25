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Новости

25 августа, 15:15

Город

В Москве утвердили проект комплексного развития территорий в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий в Можайском районе. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Речь идет об участках, которые находятся по адресам: микрорайоны 71, 72, 75 Можайского района и улица Гришина, владение 11, строение 1.

На двух участках площадью около 1,2 гектара в районе между проспектом Багратиона и Можайским шоссе планируется возвести современные жилые комплексы в рамках программы реновации.

Общая площадь застройки составит около 40 тысяч квадратных метров, из которых 24,42 тысячи квадратных метров придутся на квартиры. Это позволит предоставить новое жилье примерно 860 семьям и создать более 70 рабочих мест.

К 25 августа 2026 года в столице одобрены и находятся на этапе реализации 257 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 2 тысяч гектаров. В рамках этих проектов планируется построить около 39 миллионов квадратных метров недвижимости, что позволит создать свыше 423 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось о комплексном развитии неэффективно используемых участков в Бабушкинском и Лосиноостровском районах. На данный момент там расположены устаревшие нежилые объекты. В рамках проекта КРТ на этих территориях возведут жилой комплекс для реновации, а также многофункциональный центр.

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