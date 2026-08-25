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25 августа, 13:56

Шоу-бизнес

Организаторы концерта Канье Уэста продавали билеты без договора с "Газпром Ареной"

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге начали рекламную кампанию и продажу билетов, не заключив договор с "Газпром Ареной". Об этом сообщила пресс-служба площадки, передает ТАСС.

"Концерт без подписанного договора состояться не может", – говорится в сообщении.

Агентство Say Agency ранее анонсировало два выступления Уэста в Петербурге – 10 и 11 октября. Организаторы заявляли, что подготовка идет в штатном режиме и концерт не отменяется. Гендиректор агентства Анна Субчева сообщала, что договор с площадкой планировали подписать до 27 августа.

При этом "Газпром Арена" заявила, что никаких договоров на аренду стадиона с организаторами не заключала, что ставит под угрозу мероприятие.

Тем временем вернуть уже купленные билеты на концерт оказалось невозможно. При попытке оформить возврат на сайте выходит сообщение о том, что данное действие недоступно.

Билеты на концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге раскупили за несколько часов

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