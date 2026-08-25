Более 700 пешеходных переходов промоют в Москве перед Днем города

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В преддверии Дня города в Москве промоют 730 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что для очистки всех сооружений применяются разные технологии. В случае необходимости специалисты комплекса городского хозяйства также используют специальную технику. При этом на время работ переходы не закрываются полностью – для пешеходов оставляют проход.

Подземные переходы очистят вручную, после чего промоют стены, парапеты из гранита и лестницы. Для этого используются аппараты высокого давления и щетки. Некоторые элементы будут отремонтированы и покрашены, если это необходимо.

Надземные переходы промоют с применением автовышек. Снаружи на стекла нанесут моющее средство, после чего смоют его водой с помощью аппаратов высокого давления.

Москва отпразднует свой 879-й день рождения 5–6 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Праздничные мероприятия пройдут в центре столицы, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках. Подробная программа станет известна позднее.

